Somma Lombardo, treno travolge e uccide una persona: ritardi e disagi per i pendolari

Ritardi e disagi sulle linee Trenord nella mattinata di martedì 13 marzo a causa di un tragico incidente avvenuto poco dopo le 10.20 nei pressi della stazione di Somma Lombardo: un convoglio merci ha travolto e ucciso una persona. Il fatto è stato riportato da NovaraToday.

Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Gallarate. La vittima non è ancora stata identificata e non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo.

Per permettere i rilievi è stata interrotta la circolazione sulla tratta: "I treni — spiega Trenord in una nota sul suo portale — potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni".

I treni in ritardo

- treno Trenitalia 2146 f(Milano Centrale 9:29 - Domodossola 11:07) fermo a Casorate Sempione

- treno 10413 (Arona 10:06 - Milano Porta Garibaldi 11:11) fermo a Sesto Calende.

- treno TI 10415 (Domodosola 09:58 - Milano Porta Garibaldi 12:11) termina il viaggio nella stazione di Arona.