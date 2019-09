Milano, da pericolosi rapinatori a sorvegliati speciali: c'è il bandito con l'arma di Dylan Dog

Il continuo monitoraggio dei soggetti ad elevata pericolosità sociale svolto dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha permesso di individuare due situazioni a rischio di degenerazione criminale per le quali è stata richiesta dal Questore di Milano l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, misure accolte dal Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione.

Il rapinatore con la pistola di Dylan Dog

La prima delle due misure di prevenzione ha riguardato un italiano di 56 anni, con precedenti per truffa, sequestro di persona, reati inerenti gli stupefacenti, responsabile di numerose rapine a Milano e in altre parti d’Italia, recentemente arrestato per un episodio avvenuto in provincia di Siena, dove con tre complici ha rapinato una gioielleria puntando una pistola verso il titolare e ingaggiando una colluttazione con l'esercente.

La vittima, che si trovava insieme alla moglie, riferì di aver visto transitare poco prima alcuni individui sospetti con casacche della polizia. Durante la perquisizione della sua abitazione, avvenuta a Milano, sono state rinvenute due pistole, tra cui una Bodeo 1889 44 Magnum (nota per essere la pistola di Dylan Dog), una pistola Browning, 2 paia di manette di sicurezza (riproduzione di origine cinese) e un lampeggiante magnetico di colore blu.

Il rapinatore con la mitraglietta

L’altro sorvegliato speciale è un italiano di 37 anni, anche lui con numerosi precedenti per rapina, detenzione illecita di armi e reati inerenti gli stupefacenti. Ha iniziato la sua carriera criminale già da minorenne con un furto. Nel corso degli anni, il suo 'curriculum', si è arricchito con un crescendo di violenza. Dopo aver compiuto diverse rapine in banca a mano armata, nel 2019 è stato sequestrato a suo carico un vero e proprio arsenale tra cui una mitraglietta marca Sten MKII, completa di due caricatori e catalogabile come arma da guerra, diverse pistole e un totale di ben 775 munizioni.

La sorveglianza speciale

Nei confronti dei due pluripregiudicati è stata applicata la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel comune di abituale residenza o dimora, per la durata di anni due e mezzo nel primo caso e di anni due nel secondo.

Si tratta di misure che rientrano nell’attività di contrasto dei soggetti ad elevata pericolosità sociale condotta dalla Divisione Anticrimine nel corso degli ultimi anni: la misura contenitiva è stata infatti applicata nei confronti di stalkers, maltrattanti, pedofili, soggetti in corso di radicalizzazione islamica, rapinatori, truffatori online, persone violente e moleste, in alcuni casi nei confronti di vere e proprie comunità, il tutto allo scopo di prevenire la commissione di odiosi reati violenti, soprattutto in danno dei soggetti più vulnerabili.