Buttafuori investito da un cliente: sospesa la licenza alla discoteca

Sospesa per 15 giorni la licenza alla discoteca Fellini di Pogliano Milanese. La decisione del questore di Milano è stata emessa il 24 luglio e notifcata il 25 dai carabinieri di Nerviano, sulla base dell'articolo 100 del Tulps, che prevede la possibilità di sospendere le licenze ai locali pubblici che costituiscono un "pericolo per l'ordine pubblico" o sono abituale ritrovo di pregiudicati.

La discoteca si era già vista sospendere la licenza altre volte in passato. Questa volta la decisione è stata assunta in seguito ad un arissa durante la quale un cliente è stato colpito con particolare ferocia, riportando 7 giorni di prognosi, ma anche per un episodio di clienti particolarmente molesti che sono stati allontanati dall'addetto alla sicurezza e, una volta saliti a bordo di un'auto, lo hanno investito di proposito.

In tutte queste circostanze erano intervenuti i carabinieri di Nerviano, competenti per territorio.