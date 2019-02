Un camion per i trasporti eccezionali trancia un cavo elettrico: sospesa linea dei treni

Martedì nero per i pendolari diretti a Milano sui treni. Durante la notte un Tir impegnato in un trasporto eccezionale avrebbe danneggiato la linea di alimentazione elettrica dei treni, all'altezza di un passaggio a livello.

Per questo motivo la circolazione è stata sospesa fra le stazioni di Olmeneta e Castelleone sulla linea Milano-Cremona. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione di treni, che è stata riattivata alle 8.45. Durante la sospensione, i viaggiatori hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio della linea Cremona-Treviglio-Milano per le tratte da Brescia a Milano (via Treviglio) e da Cremona a Milano (via Codogno).

Trenord ha inoltre attivato due bus sostitutivi: uno, da Cremona a Treviglio, è partito alle 8; il secondo, da Treviglio a Cremona, alle 9.30.

Tuttte le informazioni Trenord sulla Milano-Cremona

26/02/2019 09:13

Il treno 10457 (TREVIGLIO 09:07 - CREMONA 10:19) oggi verrà effettuato con un servizio autobus in arrivo a TREVIGLIO alle 09:30 circa. Si invitano i clienti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando la pagina www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi.aspx

26/02/2019 08:57

Il treno 10466 (CREMONA 08:41 - TREVIGLIO 09:53) è partito con 52 minuti di ritardo perché un autoveicolo commerciale ha danneggiato la linea elettrica attraversando un passaggio a livello della linea, ora risolto.

26/02/2019 08:53

AGGIORNAMENTO: il treno 10458 (CREMONA 06:35 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:33) è partito e viaggia con 136 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti di circolazione, ora risolto.

26/02/2019 07:12

Aggiornamento: il treno 10453 (TREVIGLIO 07:07 - CREMONA 08:19) viaggia con 74 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.