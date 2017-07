Sospeso lo sciopero Atm del 20 luglio a Milano

Sciopero dei mezzi Atm “annullato” a Milano. L’agitazione inizialmente prevista per giovedì 20 luglio - quando era in programma uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale - è stata infatti cancellata.

“L’organizzazione sindacale Faisa Confail - informa Atm in una nota ufficiale - ha sospeso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per giovedì 20 luglio. Il servizio di metropolitane e linee di superficie quindi sarà regolare per l’intera giornata”.

Sciopero Atm a Milano sospeso

Lo sciopero, che era stato proclamato contro quella che i sindacati hanno più volte definito una “ondata di privatizzazioni” in arrivo nel Tpl, avrebbe messo a rischio metropolitane, bus e tram di Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a termine servizio.

Giovedì, invece, i treni delle quattro linee metro, autobus e tram circoleranno regolarmente senza rischio di ritardi né cancellazioni.

Sciopero Atm del 20 luglio annullato: il precedente

Già lo scorso 26 giugno uno sciopero dei mezzi Atm era stato annullato, ma per volere del ministro dei trasporti Graziano Delrio, che aveva “differito” l’agitazione.

Lo sciopero era poi andato in scena giovedì 6 luglio, anche se non aveva riscosso particolare successo, con metro, tram e autobus che avevano continuato a circolare regolarmente tra le 18 e le 22, proprio la fascia oraria scelta per lo sciopero.