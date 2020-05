Nubifragio a Milano, la città si risveglia con le strade e i sottopassi allagati: le immagini

Il temporale che imperversato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, ha provocato diversi allagamenti. Tante vie sono state sommerse dall'acqua per colpa del Seveso esondato ma si registrano allagamenti importanti anche in altre zone, in particolare in zona Certosa Quarto Oggiaro (video).

Come sempre in questi casi, e nonostante un lavoro preventivo e di monitoraggio durato tutta la notte, i sottopassi (veicolari ma anche pedonali) sono da evitare fino a quando la situazione non sarà ripristinata. Si registra una situazione 'gravi' in via Negrotto, dove l'acqua copre quasi per completo anche la cartellonistica stradale.

Lavoro senza sosta dei vigili del fuoco: allagamenti e alberi caduti

I vigili del fuoco e il personale del comune e della protezione civile sono a lavoro per cercare di ripristinare la normalità e garantire la sicurezza nelle strade interessate.

I pompieri, stando a quanto segnalato dalla centrale operativa a MilanoToday, stanno lavorando senza sosta dall'inizio del temporale. In particolare ci sono stati diversi interventi di salvataggio ad automobilisti rimasti incastrati nei sottopassi. In città e in provincia. Diversi gli interventi anche per via degli alberi abbattuti dalla potenza del vento: via Airolo, via Crespi, via Martinelli e viale Fulvio Testi tra le altre.

Figino allagato: foto

Sottopasso via Negrotto allagato: foto