Distrugge porta e si lancia sui binari dal treno in corsa, terrorizzando tutti: preso 17enne

Ha preso a calci e pugni la porta del treno, poi ha afferrato un martelletto e ha mandato in frantumi i vetri. Infine si è buttato dal treno in corsa e ha fatto perdere le proprie tracce. E' stato individuato il ragazzo, un 17enne tunisino, che nel pomeriggio di giovedì 21 giugno sul treno 5324 partito da Porta Garibaldi alle 17.32 e diretto a Porto Ceresio (Varese) aveva provocato attimi di caos.

Il giovane è stato denunciato - in stato di libertà - dagli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno individuato nella Stazione di Porta Garibaldi. Ora il 17enne è stato affidato ai servizi sociali di Milano. Tutto era accaduto intorno alle 17.45 nei pressi della stazione Rho Fiera. Il ragazzo ha agito sotto lo sguardo terrorizzato dei pendolari che affollavano il convoglio. Non sono servite a nulla le loro richieste di fermarsi: si era buttato sotto i loro occhi mentre il treno stava per arrivare nella stazione. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, ma l'uomo si era già dileguato sui binari.

A seguito del fatto è stato rallentato il traffico ferroviario fra Milano Certosa e la stazione di Rho: i treni, come riportato in una nota di Rfi, hanno registrato ritardi fino a 50 minuti. La situazione è poi tornata alla normalità intorno alle 19.

Un viaggiatore che aveva assistito alla dinamica dei fatti ha riconosciuto senza incertezze il giovane responsabile del danneggiamento in questione e ne ha dato notizia alla polfer. I poliziotti si sono attivati immediatamente riuscendo a rintracciarlo e ad identificarlo. Il tunisino. con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.