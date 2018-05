Ai domiciliari, picchia a sangue la compagna e le spacca addosso una sedia: arrestato

Prima la lite, poi dalle parole è passato ai fatti: calci e pugni. Ma non solo: ha preso una sedia e gliel'ha lanciata addosso. L'epilogo? Le manette.

Un uomo di 29 anni — cittadino marocchino, già agli arresti domiciliari — è stato arrestato nel pomeriggio di sabato 19 maggio in viale delle Forze Armate con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua compagna, una donna italiana di 32 anni.

Dopo una lite, stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, il 29enne ha offeso, insultato e colpito la donna e, in preda all'ira, l'ha colpita con una sedia. La donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso: è stata accompagnata in codice verde al Policlinico di Milano. L'uomo, invece, è stato arrestato. Nei mesi di marzo e aprile le volanti della questura erano intervenute nell'appartamento in seguito alle segnalazioni dei vicini, ma la donna si era sempre rifiutata di sporgere denuncia.