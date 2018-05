Spaccata in un negozio di musica a Milano: ignoti rompono la vetrata con un tombino

Spaccata in piena notte in un negozio specializzato in componenti e accessori musicali, il Mad for Music di Via Marco Ulpio Traiano, in zona Portello a Milano.

Attorno alla una di lunedì, ignoti hanno rotto la vetrata dello store con un tombino di piombo. Poi sono riusciti a fuggire portando via circa tremila euro di materiale.

Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano.