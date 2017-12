Sfondano con l'auto la vetrina di un negozio Tim: rubano tutti gli smartphone. Si indaga

Spaccata nella notte tra venerdì e sabato in via Volvino a Milano. Intorno alle 4.45 una Ford Fiesta è stata usata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio Tim.

I ladri, secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, hanno rubato diversi telefoni per alcune migliaia di euro. Sul caso stanno indagando i militari, ma al momento non è chiaro a quanto ammonti il bottino.

Non è stata l'unica spaccata durante la notte: intorno alle 6.30 in via Montecatini alcuni malviventi avevano mandato in mille pezzi la vetrina di un negozio Vodafone rubando sempre telefonini. Non è chiaro se i due furti siano legati tra loro.