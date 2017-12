Usano l'auto come ariete: ladri sfondano la vetrina di un negozio Vodafone e scappano

Furto con spaccata nella notte tra venerdì e sabato in via Montecatini a Milano (zona Solari) dove un'automobile Ford, intorno alle 6.30, ha mandato in mille pezzi la vetrina di un negozio Vodafone.

I ladri — come riferito dalla polizia — sono scappati con l'auto rubando telefoni per alcune migliaia di euro. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, al momento non è ancora stato reso noto il valore della merce rubata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano perché a causa dell'impatto sono rimaste danneggiate le condotte dell'acqua del condominio.

Un episodio simile è avvenuto poco prima, intorno alle 4.45, in un negozio Tim di via Volvino e sul caso stanno indagando i carabinieri. Non è chiaro se i due furti siano legati tra loro.