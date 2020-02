Cinisello, arrestato il "pusher ciclista": la droga era nascosta nella canna della sua bicicletta

Arrivava a bordo della sua bici nera. Si appostava accanto ad altre biciclette abbandonate, forse per non dare nell'occhio. E poi, con un ferro "speciale", faceva comparire quello che gli serviva. Purtroppo per lui, però, a osservare tutti i suoi movimenti c'erano gli investigatori, che lo hanno arrestato.

In manette è finito un ragazzo di 28 anni, un giovane italiano con precedenti, che è stato fermato a Cinisello Balsamo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarlo sono stati i poliziotti della squadra investigativa, che da qualche giorno lo tenevano d'occhio convinti che il 28enne fosse un pusher. Durante l'ultimo appostamento, gli agenti lo hanno visto arrivare - come sempre in bici - nei pressi di un parco per poi fermarsi lì.

Gli investigatori hanno scoperto che il giovane nascondeva la cocaina nella canna della sua bici: le dosi venivano recuperate con un ferro a uncino - "fatto in casa" - e poi lasciate accanto a un albero, dove il cliente di turno andava a ritirare la droga dopo averla pagata.

Dopo l'ultima vendita, il pusher è stato fermato, trovato in possesso di 20 grammi di "coca", divisi in 20 dosi, e arrestato. Gli agenti hanno anche perquisito la sua abitazione, a Milano, dove hanno sequestrato un bilancino di precisione, due cellulari - usati per "lavoro" - e tutto il materiale necessario per confezionare le dosi.