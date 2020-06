Spaccia 'coca' e 'erba' in compagnia di un anziano: arrestata

Dal Varesotto era venuta nella periferia di Milano per spacciare in compagnia di un anziano, forse sperando (in vano) di evitare i controlli. Ma la polizia di stato l'ha scoperta e arrestata con l'accusa di spaccio. L'episodio venerdì pomeriggio nelle adiacenze di Segrate. A finire in manette una 50enne italiana; denunciato il 77enne, anche lui italiano, che era con lei.

Da Varese a Milano per la droga in compagnia di un anziano

Gli agenti hanno fermato l'auto con a bordo i due, provenienti dalla provincia di Varese, insospettiti da alcune strane manovre del veicolo in una zona nota per lo spaccio di stupefacenti. Durante il controllo la donna a cercato di nascondere la sostanza nel cruscotto. Ma la polizia l'ha vista.

Nella borsa della 50enne sono stati rinvenuti 5,20 grammi di cocaina e un sacchetto di carta con 35 grammi di marijuana, mentre nel cruscotto dell’auto sono stati trovati altri due involucri di cocaina per 6.60 grammi. Gli agenti hanno poi perquisito l'abitazione della donna a Samarate (Va) rinvenendo due buste con 1,1 chili di marijuana, nascosti nell'armadio della camera da letto.

Gli investigatori del Commissariato Monforte Vittoria ritengono che la 50enne, attiva nel campo dello spaccio di varie sostanze stupefacenti nella propria provincia, abbia raggiunto la piazza di Milano – zona Molise Calvairate - per approvvigionarsi di cocaina, facendosi accompagnare dall’anziano signore per eludere eventuali controlli e sospetti.