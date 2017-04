Guadagna 20mila euro a settimana vendendo droga agli automobilisti in Tangenziale: preso

Un marocchino irregolare di trentacinque anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Lambrate in viale Rombon, a Milano, a due passi dalla Tangenziale est dove spacciava droga agli automobilisti.

Giovedì scorso, al momento del fermo, aveva addosso quasi settanta grammi di cocaina già suddivisa in settantasette dosi e duecentosettanta euro in contanti. Secondo i calcoli degli investigatori riusciva a guadagnare anche ventimila euro alla settimana vendendo dosi da quarenta o ottanta euro.

VIDEO: Il pusher in azione

L'indagine è partita dopo l'esposto di un abitante di Segrate che nel maggio 2016 aveva notato uno strano viavai in zona, all'altezza dell'uscita della tangenziale. E' emerso che l'area di uscita era stata divisa in sette punti e ognuno aveva un nome in codice usato dai pusher per indicare il punto di consegna ai clienti: 'ruota' dove c'era un pneumatico di un'auto, 'divano' dove era stato abbandonato un divano.