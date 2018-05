In casa loro c'è una 'base' per confezionare le dosi di cocaina: arrestati sei ragazzi a Milano

Sei pusher sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Milano nel corso di controlli antispaccio. Si tratta di tre gambiani, due cittadini della Sierra Leone e uno della Guinea, cinque dei quali irregolari e tutti con precedenti per droga.

Al gruppo i poliziotti sono giunti dopo aver arrestato uno dei tre gambiani, un 36enne, in via Benedetto Marcello, a Milano, durante un servizio di osservazione. Ne pomeriggio di lunedì.

Da una chiave che l'uomo aveva addosso sono poi risaliti a un appartamento a Cinisello Balsamo (Milano) dove sono stati trovati gli altri cinque insieme a 43 dosi di cocaina sparse e materiale per il peso e confezionamento, oltre a tre mila euro in contanti.

Stando a quanto riferito dalla questura, l'abitazione era usata dai sei come dimora e come base per confezionare le dosi da vendere poi nelle zone più centrali della città.