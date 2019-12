Nerviano, spacciatore sorpreso con quasi 300 grammi di hashish: arrestato un 62enne

L'età non è quella che ti aspetti da uno spacciatore, eppure lui è stato beccato dai carabinieri mentre cedeva cinque grammi di hashish a un ragazzo. Un 62enne è stato arrestato dai militari di Nerviano in viale Kennedy mentre vendeva droga.

L'arresto a Nerviano

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il controllo è avvenuto attorno alle 21.30, in strada. Il 62enne, pregiudicato per stupefacenti e reati contro il patrimonio, nascondeva in casa altri 260 grammi di hashish e 125 euro in contanti.

Il 62enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima mentre l'acquirente, un 34enne di Nerviano, è stato segnalato come assuntore.

La droga sequestrata: foto