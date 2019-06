In giro in auto con la lista delle "consegne" da fare: spacciatore arrestato dai carabinieri

Era uscito di casa con la "lista della spesa". Ma sulla sua strada ha incontrato i carabinieri. Un ragazzo di ventisei anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì mattina dai carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, che già lo tenevano d'occhio, lo hanno fermato a Trezzano sul Naviglio mentre percorreva la circonvallazione a bordo della sua Peugeot. Nella macchina e addosso gli investigatori gli hanno trovato dieci grammi di marijuana, sei di hashish e soprattutto un foglio con i nomi dei clienti e la quantità di droga da consegnare.

In più, a conferma del fatto che parte del lavoro l'avesse già eseguito, i militari gli hanno anche sequestrato 950 euro in contanti, che aveva guadagnato proprio spacciando. Il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e sarà processato per direttissima.