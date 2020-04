Getta una cartaccia a terra davanti ai carabinieri ma dentro c'è la cocaina: arrestato

Stava camminando da solo nel cuore della notte. Appena ha visto i carabinieri ha preso il pacchetto di sigarette che aveva in tasca e lo ha gettato per terra. Forse sperava di cavarsela con una multa, ma per lui sono scattate le manette. Il motivo? All'interno del pacchetto è stata trovata della cocaina. È successo a Cassano d'Adda nella notte tra domenica e lunedì 20 aprile, nei guai un operaio marocchino di 53 anni, incensurato e regolare in Italia.

Tutto è accaduto alla 1.30 lungo viale Europa, come riportato in una nota dei carabinieri. Appena i militari hanno fermato l'uomo hanno recuperato il pacchetto di sigarette e all'interno hanno trovato dieci dosi di "Bianca", poco meno di sei grammi. Durante la perquisizione personale, inoltre, sono stati trovati contanti per circa 90 euro.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nelle prossime ore verrà giudicato per direttissima dal tribunale.