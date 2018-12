Crescenzago, gira in scooter con 6000 euro di hashish: arrestato

Viaggiava a bordo del suo scooter con tre chili di hashish, dal valore di circa 6000 euro, quando è stato fermato dalla polizia per un controllo. È accaduto nel pomeriggio del 17 dicembre a Crescenzago. L'uomo - un 29enne marocchino, regolare in Italia, ma con precedenti specifici - è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Lambrate hanno individuato il presunto spacciatore in via De Notaris e l'hanno sottoposto a un controllo. All'interno di un sacchetto che il 29enne aveva con sé sono stati ritrovati 3,050 chili di hashish, già suddivisi i dosi pronte per la vendita al dettaglio.