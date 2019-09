Milano, pusher spaccia hashish e marijuana mentre è agli arresti domiciliari: arrestato

Doveva stare in quell'abitazione per scontare gli arresti domiciliari per un precedente arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e invece l'aveva trasformata in un piccolo bazar della droga.

È stato arrestato di nuovo, e quindi dovrà fare ritorno in carcere, un trentatreenne italiano residente in via Veneto a Bresso, nel Milanese.

Bresso, l'arresto dello spacciatore a i domiciliari

A mettere le manette sui polsi dell'uomo sono stati i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. L'indagine che ha portato all'arresto è iniziata dopo la segnalazione di uno strano via vai nell'appartamento del pregiudicato. Complessivamente sono stati sequestrati 32 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.