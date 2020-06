Milano, spaccio in via Ornato: spacciatore di coca 'pescato' nel proprio appartamento

Mezzo etto di cocaina pronta da spacciare in zona Niguarda. I poliziotti del Commissariato di Villa San Giovanni hanno arrestato un pusher 25enne che la nascondeva in casa, un appartamento in via Ornato.

Succede giovedì pomeriggio. Il ragazzo arrestato è un cittadino italiano con precedenti di polizia proprio per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Villa San Giovanni, dopo un’attività info investigativa, sono arrivati all'appartamento di via Ornato. Dopo il servizio di appostamento si è passati alla successiva perquisizione.

Nell’abitazione, dove viveva il 25enne, i poliziotti hanno rinvenuto una busta di cellophane, nascosta nella vaschetta di carico dei detersivi con all’interno 46,32 grammi di cocaina e un involucro di 5,66 grammi della stessa sostanza nella tasca di un giubbino. C'erano anche un bilancino elettronico di precisione e 150 euro in un cassetto della cucina.