Milano, beccato a vendere droga a un ragazzino in stazione Centrale: arrestato

Un senegalese di 32 anni è stato arrestato mercoledì dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale. L'uomo è accusato di spaccio di stupefacenti. I poliziotti lo hanno notato mentre cedeva una dose a un giovane che, dopo essersi avvicinato al 32enne, ha estratto dalle tasche una banconota da 20 euro.

Lo spaccio in Duca D'Aosta

Poco prima di consegnarla, si è accorto degli agenti in divisa e ha desistito. Immediatamente bloccato, il senegalese è stato trovato in possesso di alcuni pezzi di hashish pronti per essere spacciati, alcune pastiglie di un farmaco sedativo e 150 euro in contanti, probabilmente risalenti all'attività di spaccio.

Sia la droga che il denaro, sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato. Il minorenne, di nazionalità irachena e senza familiari in Italia, è stato affidato ad una comunità.