Fulvio Testi, trovato con 2000 euro di hashish e marijuana: arrestato

Grazie a un controllo dei carabinieri è stato trovato in possesso dell'equivalente di circa 2000 euro in hashish e marijuana. È quanto accaduto nella serata del 18 dicembre, verso le 21, in via Koerner, nelle adiacenze di viale Fulvio Testi. L'uomo, un 28enne, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il nucleo operativo Duomo dei militari ha fermato il giovane per strada per controllarlo e ha poi proceduto a perquisire anche la sua abitazione. Nel complesso, addosso al ragazzo e nella casa, sono stati trovati 210 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 150 euro in contante, presunto provento dell'attività di spaccio.