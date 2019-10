Milano, spacciatore di ketamina arrestato: droga nascosta anche nell'accappatoio

Un argentino di 34 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano perché accusato di spaccio di ketamina. A fermarlo sono stati gli uomini della Sesta sezione della Squadra Mobile, guidati da Massimiliano Mazzali.

Gli agenti in borghese hanno fermato il 34enne, attualmente disoccupato ma in Italia da anni, mentre era nei pressi di un bar in via Angelo della Pergola. Da un primo controllo il ragazzo è stato trovato in possesso di 0.9 grammi di ketamina nascosti in un involucro di carta e 240 euro in contanti.

La ketamina nascosta in casa

Addosso aveva anche un mazzo di chiavi di un appartamento che condivide con una ragazza estranea ai fatti. Nel corso della perquisizione effettuata presso l'abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 2.400 euro in contanti, 363 grammi di ketamina poggiata su una mensola, nel sottoscala e in una tasca dell'accappatoio.

Il 34enne non ha precedenti per droga ma è noto - perché ha varie denunce - il suo 'debole' per i rave party, dove la polizia ipotizza spacciasse la sua droga sintetica.