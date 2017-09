Pusher scippa una ragazza, la gente lo blocca ma lui mangia l'hashish e finisce in ospedale

E' stato bloccato dai passanti dopo aver scippato una ragazza milanese di 25 anni in via Saverio Mercadante, zona Loreto. Mentre era immobilizzato a terra, temendo l'arrivo delle forze dell'ordine, ha ingoiato una parte dell'hashish che aveva in tasca ed è finito in ospedale. Protagonista un 31enne, originario del Gambia, arrestato dai carabinieri per rapina impropria e per il possesso della droga.

E' successo alle 22 di giovedì. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile, avvertiti dai testimoni. Dopo lo scippo, lo spacciatore ha cercato di fuggire ma diverse persone lo hanno inseguito e fermato. Addosso allo straniero i carabinieri hanno trovato un panetto con 25 grammi di hashish e un coltello a serramanico. Non è chiaro quanto fosse riuscito ad ingoiare anche per questo è stato portato in ospedale per accertamenti.