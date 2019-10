Carabinieri a casa del pusher di Rogoredo: trovati 42mila euro in contanti (e 4 proiettili)

Non si è accorto, mentre "lavorava", che a tenerlo d'occhio c'erano i carabinieri. E in quel momento per lui sono iniziati i guai.

Un uomo di trentadue anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera dai militari del nucleo operativo della compagnia Monforte con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma comune da sparo.

I carabinieri lo hanno sorpreso verso le 20 mentre vendeva due grammi di cocaina a un 23enne italiano - segnalato alla Prefettura - proprio davanti alla stazione ferroviaria di Rogoredo. A quel punto, gli investigatori lo hanno bloccato e si sono fatti portare a casa sua, un appartamento nella vicina via del Futurismo.

Nell'appartamento, dove l'uomo viveva da solo, i militari hanno trovato altri 450 grammi di cocaina, quattro proiettili calibro 9*21 e, soprattutto, 42mila e 420 euro in contanti, tutti divisi per taglio e sistemati in mazzette con l'elastico. Il tesoro del pusher è stato sequestrato e per lui si sono aperte le porte del carcere.