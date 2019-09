Blitz della polizia a casa di un 50enne: trovati oltre sei chili di droga e 25mila euro in contanti

L'hashish e i soldi li aveva in casa. La marijuana nel box. Un uomo di cinquanta anni, un cittadino italiano, è stato arrestato giovedì dagli agenti del commissariato di Lambrate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti avevano notato più volte l'uomo nei pressi della stazione di piazza Bottini e hanno così dato via a una rapida indagine che li ha portati fino a Segrate, dove vive il 50enne.

Al momento del blitz in casa, gli investigatori hanno trovato 850 grammi di hashish, già suddivisi in ovuli e pezzi pronti per la vendita, oltre a 25.100 in contanti. Nel garage, nascosti in una scatola di cartone, i poliziotti hanno invece scoperto 5 chili e 750 grammi di marijuana, contenuti in cinque sacchetti di cellophane sottovuoto.

A quel punto il 50enne è stato arrestato, mentre droga e soldi sono stati sequestrati.