Droga, arrestato insospettabile a Settimo: nascondeva 320 grammi di erba in garage

Dipendente di un'azienda e, benché con precedenti penali, insospettabile. E' stato arrestato dai carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio al termine di un mirato servizio antidroga. A finire in manette è un 31enne italiano residente in via Calatafimi a Settimo Milanese.

Settimo Milanese, arrestato pusher

Nel pomeriggio di mercoledì, l'attenzione dei militari è caduta sull'atteggiamento sospetto dell'uomo, mentre si trovava nel comune di Cusago. La perquisizione personale e domiciliare li ha portati a scoprire due involucri con 320 grammi di marijuana nascosta nel garage, oltre ai bilancini di precisione e a 530 euro in contanti.

Il 31enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E' stato trattenuto all'interno della camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.