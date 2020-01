Milano, il pusher di shaboo fermato fuori dal cinema in centro: trovato con 184 dosi di "Ice"

Quando hanno visto che continuava a guardarsi attorno, hanno capito che il loro uomo poteva essere lui. Quando poi lo hanno visto parlare più volte al telefono, sono entrati in azione. E hanno avuto ragione.

Gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile di Milano, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, hanno arrestato martedì sera un ragazzo di venti anni, un cinese con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti si erano appostati in viale Piave dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di uno spacciatore e, inevitabilmente, dei suoi clienti. La svolta è giunta quando gli agenti hanno visto il 20enne al telefono fuori dal cinema con atteggiamento sospetto e hanno deciso di controllarlo.

Nelle tasche i poliziotti gli hanno trovato due bustine con 2,2 e 5,5 grammi di shaboo, la metanfetamina molto diffusa nelle comunità asiatiche e dagli effetti devastanti, tanto che viene venduta a dosi di un decimo di grammo. Da casa sua, una stanza in affitto in via Scialoia, sono poi saltati fuori altri 10,2 grammi di droga.

"L'Ice", altro nome con cui è noto lo shaboo, una volta sul mercato vale tra i 25 e i 30 euro a dose. Lo shaboo sequestrato al 20enne poteva quinti fruttare oltre 5mila euro.