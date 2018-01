Pusher in azione a Milano, dal parco Sempione a via Padova: arrestati due giovani spacciatori

Un ragazzo del Gambia di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata di giovedì.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine è stato beccato con addosso quattro dosi di cocaina e cinquanta euro in contanti, in via Dei Transiti, in zona via Padova.

Un altro arresto, questa volta dei carabinieri, ha coinvolto un pusher all'interno del parco Sempione. Un ragazzo di 19 anni, anche lui del Gambia, è stato sorpreso con 22 grammi di hashish e cinque di marijuana. L'arresto è stato eseguito dagli uomini del Nucleo operativo della Compagnia Porta Magenta.