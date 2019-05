Lotta allo spaccio: diversi arresti a Milano

3 presunti spacciatori sono stati arrestati a Milano, in due operazioni di controllo del territorio da parte delle Volanti della Questura. Sabato alle 10,50 in via Giovanni da Cermenate, alla periferia sud della città, un marocchino di 25 anni, irregolarmente in Italia, è stato trovato dagli agenti con 130 grammi di hascisc e 220 euro di probabile provenienza illecita.

Qualche ora dopo, alle 18.15, in via Carlo Maratta, in zona San Siro, sono stati bloccati un italiano di 19 anni, e un marocchino di 48 anni, regolare.

Nel bauletto dello scooter sul quale viaggiavano è stato trovato un chilo di hashish. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine. Gli arresti sono frutto della quotidiana attività di prevenzione della polizia.