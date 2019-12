Milano, coppia di pusher sorpresa a spacciare in centro: uno nasconde la coca nelle scarpe

Cocaina nascosta nelle scarpe e spacciato in centro a Milano. A finire in manette sono stati due cittadini marocchini di 20 anni, nella notte tra giovedì e venerdì in zona Porta Venezia a Milano.

L'arresto in zona Porta Venezia

I due sono stati sorpresi dagli uomini della Squadra Mobile meneghina - Sesta Sezione - dopo aver ceduto una dose di stupefacente ad un cliente italiano di 48 anni. La coppia di pusher nascondeva addosso altri dieci grammi pronti per la vendita. Uno dei due aveva diverse dosi in una delle scarpe.

Nella successiva perquisizione domiciliare, nelle abitazioni di Paderno Dugnano e Senago, i poliziotti hanno trovato altra cocaina. Complessivamente sono stati sequestrati 18 grammi di stupefacenti. L'italiano, invece, è stato segnalato alla Prefettura.