Milano, trasportano la droga col car sharing: nelle buste di hashish i nomi dei destinatari

Viaggiano sull'auto del car sharing. Dicono ai poliziotti si essere diretti al supermercato per fare la spesa ma in realtà nello zaino hanno hashish e marijuana.

Due cittadini marocchini di 28 e 25 anni sono stati arrestati nel pomeriggio di domenica, in via Giovanni da Cermenate, dagli agenti del Commissariato Scalo Romana.

Avevano dichiarato ai poliziotti di essersi recati a fare la spesa presso un supermercato nelle vicinanze. Nello zaino che trasportavano in auto sono state trovate 11 confezioni di droga per un peso di 151,7 grammi di marijuana e 10,8 grammi di hashish.

La droga con i nomi dei destinatari

Ogni confezione aveva scritto il nome del destinatario e il relativo peso. Nel cassettino porta oggetti dell’autovettura sono stati rinvenuti 400 euro e dei post-it con gli stessi nomi presenti sulle confezioni dello stupefacente e gli indirizzi.

Il più giovane dei due, il 25enne, aveva con sé 700 euro in contanti e a Cornaredo (MI), presso la sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 444 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish e due bilancini di precisione.

Il 28enne, invece, è stato trovato in possesso di 70 euro in contanti e la perquisizione presso la sua abitazione a Milano non ha portato nulla di nuovo. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.