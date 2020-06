Milano, al parchetto col figlio piccolo nel passeggino: genitori-pusher nei guai

Fingevano di portare il bimbo a fare una passeggiata, ma in realtà spacciavano. E per loro, una coppia di ventenni di origini marocchine, sono iniziati i guai: lui è stato arrestato dalla Polizia Locale mentre per lei è scattata una denuncia in stato di libertà. È successo all'interno di un'area verde in zona Chiesa Rossa a Milano.

Il 29 maggio scorso quando i due sono arrivati al giardino, tenuto sotto osservazione, intorno alle 20 e sono stati visti dagli agenti in borghese del Nucleo Contrasto Stupefacenti mentre scambiavano con un terzo uomo una sostanza marrone – estratta dal porta oggetti del passeggino in cui stava il bambino di due anni – con due banconote da 50 euro. Subito intervenuti, gli agenti hanno trovato all'interno del passeggino due panetti di hashish per un peso totale di 194 grammi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 670 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e nascosti sotto la piantana del televisore. Al ragazzo, arrestato, sono stati inoltre trovati addosso 120 euro e altri 14 grammi di hashish, nascosti nella mascherina protettiva. La mamma del piccolo è stata indagata in stato di libertà e la coppia è stata segnalata dalla Polizia locale ad Aler in quanto risultata occupante abusiva dell'appartamento perquisito.