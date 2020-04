Milano, beccata con i sedili dell'auto imbottiti di hashish: arrestata dalla polizia

Aveva il sedile dell'auto imbottito di hashish e occupava abusivamente una casa popolare. È stata arrestata e la sua casa è stata riconsegnata ad Aler. È successo nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, nei guai una cittadina marocchina di 31 anni arrestata dagli agenti della Questura.

Tutto è iniziato alle 16.30 in piazza Trento quando i poliziotti del commissariato Mecenate, durante un servizio di controllo per l'emergenza coronavrus, hanno intercettato l'auto della 31enne. Lei si è mostrata nervosa e il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di perquisire l'automobile. Sotto al sedile posteriore è stato trovato un panetto di hashish oltre a banconote per un totale di 400 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente è scattata la perquisizione della sua abitazione dove gli investigatori hanno trovato altri 275 euro. Non solo: gli accertamenti dei poliziotti hanno infine appurato che l'appartamento Aler in cui viveva la donna viveva era stato occupato abusivamente, l'abitazione è stata quindi affidata al gestore mentre per lei sono scattate le manette.