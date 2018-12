Stazione Centrale e Baggio, due "pusher" arrestati nel giorno di Santo Stefano

Due uomini sono stati arrestati per spaccio di droga, a Milano, dalla polizia nella giornata di Santo Stefano.

Il primo in piazza Duca d'Aosta, zona Stazione Centrale, e si tratta di un senegalese di 21 anni con alcuni precedenti di polizia. Gli agenti lo hanno sorpreso con una quindicina di grammi di hashish e cinque di marijuana, oltre a del denaro contante che presumibilmente è provento della vendita di droga.

Il secondo arresto in via Scanini, a Baggio. Il pusher è, questa volta, un filippino di 40 anni. Aveva circa un grammo di shaboo, la droga diffusa tra le comunità asiatiche, diviso in quattro dosi (per "farsi" di shaboo basta anche un decimo di grammo).