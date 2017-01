Pioltello e Cassina, due arresti per spaccio di droga in poco tempo

Due persone sono state arrestate per droga nella provincia Est di Milano lunedì 23 gennaio.

Il primo episodio a Cassina de' Pecchi: una pattuglia di carabinieri della compagnia di Cassano ha deciso di controllare un uomo a bordo di una vettura: lo ha sorpreso con due grammi di hashish con sé. La successiva perquisizione al domicilio ha permesso di trovare altri quaranta grammi e una serra per coltivare la marijuana.

L'uomo è un milanese di 45 anni residente a Brescia ma abitante a Cassina, impiegato incensurato. E' stato arrestato per spaccio di droga. Le manette sono scattate intorno alle undici di sera.

Il secondo episodio a Pioltello in via Cimarosa, nel quartiere Satellite. Questa volta a finire nelle maglie dei controlli è stato un colombiano di 24 anni, già noto alla giustizia. Il protagonista è un 24enne di nazionalità colomiana. Questi, controllato per strada, si è opposto alla conegna dei documenti e ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti: con sé aveva due grammi di marijuana.