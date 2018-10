Sorpreso in auto con la droga: ne aveva 340 grammi a casa, arrestato

Controlli straordinari del territorio tra il Pavese e il Milanese nel weekend del 29-30 settembre. I carabinieri del comando provinciale di Pavia hanno arrestato un giovane e ne hanno denunciato un altro, il primo per droga e il secondo per ricettazione. Entrambi risiedono a Casorate Primo, provincia di Pavia, tra Binasco (Mi) e Motta Visconti (Mi).

Nei guai è finito il 24enne S.D., controllato in strada mentre era a bordo della sua automobile. I carabinieri gli hanno trovato della droga in suo possesso, così hanno deciso di perquisire il suo domicilio. Risultato, sono stati sequestrati 10 grammi di cocaina, quasi 280 grammi di hashish e oltre 53 grammi di marijuana, oltre agli strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi e quasi 3.500 euro in contanti.

Nessun dubbio per i militari che si tratti di un "pusher", pertanto il giovane è stato portato in camera di sicurezza a Pavia in attesa del direttissimo. Il giudice, lunedì 1 ottobre, ha poi stabilito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Denunciato, invece, per ricettazione un 19enne sempre di Casorate, sorpreso con un monopattino hoverboard risultato rubato il 27 settembre da un box nella stessa cittadina. Il monopattino è stato restituito al proprietario.