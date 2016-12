Ingerisce involucri di marijuana appena vede i poliziotti: arrestato

Uno spacciatore di hashish e marijuana è stato arrestato al parco Sempione nella giornata del 26 dicembre: intorno all'una, ha ingerito involucri che poi si è scoperto contenessero marijuana praticamente davanti agli occhi di agenti di pattuglia. Questi lo hanno fermato e perquisito, trovandogli addosso quasi due grammi di hashish e altrettanti di marijuana.

Il pusher aveva anche 200 euro in banconote di vari tagli, evidente provento dello spaccio. Gambiano, 30enne, l'uomo "vanta" precedenti sempre per droga. Quando ha capito che per lui sarebbero scattate le manette ha cercato di opporsi con violenza, col risultato che - oltre che di spaccio - risponderà anche di resistenza a pubblico ufficiale.