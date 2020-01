Cesano, fuori dal bar a spacciare: il resto della droga nel cassetto del comodino in camera

Era fuori dal bar a "lavorare". Ma, purtroppo per lui, davanti a quello stesso locale sono arrivati i carabinieri, che alla fine lo hanno portato via in manette.

Un uomo di quarantatré anni, un italiano nullafacente e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Boscone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui i guai sono iniziati quando i militari lo hanno notato mentre si aggirava fuori da un bar in via San Francesco d'Assisi con atteggiamento sospetto.

A quel punto, i carabinieri hanno bloccato il 43enne e con lui sono andati a casa sua, poco lontano. Nell'abitazione, nascosti in un comodino in camera da letto, gli investigatori hanno trovato un chilo di marijuana in due buste, 445 euro in contanti e tutto il necessario per confezionare le dosi.

Il pusher è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere processato per direttissima.