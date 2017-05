Spacciava in bici a San Siro: tradito dalla registrazione in motel

Insieme ai suoi complici spacciava droga nel quartiere di San Siro spostandosi in bicicletta per la consegna "a domicilio". Ora è stato arrestato dalla polizia, che aveva già sgominato la banda dopo diversi mesi di indagine con appostamenti, riprese video, intercettazioni telefoniche e localizzazioni gps.

L'arrestato è stato scoperto grazie al sistema informatizzato con cui le strutture ricettive comunicano, in tempo reale, alla questura i dati di chi alloggia presso di loro. In particolare, l'uomo - un marocchino di trentacinque anni - è stato localizzato in un motel di Zibido San Giacomo (hinterland sud di Milano). Evidentemente pensava che il motel fosse più "sicuro" di un hotel tradizionale, contando sul fatto che non sempre queste strutture registrano ufficialmente i loro clienti, ma si sbagliava.

Video | Spaccio in zona San Siro

La banda era molto organizzata: grazie ai turni, garantiva il "servizio" ventiquattr'ore su ventiquattro e riceveva le "ordinazioni" con messaggi e telefonate su un numero predisposto per lo scopo. Poi il "fattorino" si spostava per San Siro in bicicletta, come un normale pony express che consegna il cibo. In questo modo evitava di dare nell'occhio.

All'inizio di maggio 2017 sono stati arrestati gli altri membri della banda.