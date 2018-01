Ecco il bosco regno degli spacciatori: cittadini minacciati col machete dai pusher di eroina

Avevano deciso che quell'area era di loro proprietà. Avevano minacciato, più volte, tutti quelli che si erano ritrovati lì, anche per sbaglio. Ma adesso, a porre fine al loro "regno", ci hanno pensato i carabinieri.

I militari della stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato quattro uomini - un trentaseienne italiano, un trentenne, un venticinquenne e un ventenne, tutti marocchini - con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro, stando a quanto accertato dagli investigatori, si erano insediati in un boschetto tra Garbagnate e Caronno Pertusella e lì avevano "aperto" una florida piazza di spaccio.

Sabato, i carabinieri - allertati dai cittadini - si sono appostati in zona e quando hanno visto l'auto rossa che cercavano sono entrati in azione. Nella vettura sono stati trovati l'italiano e il marocchino trentenne, che erano in possesso di novantacinque grammi di eroina. Nel bosco, invece, sono poi stati fermati gli altri due complici, che avevano con loro sessanta grammi di hashish e alcuni grammi di eroina pronti per essere venduti.

Nello stesso bosco i militari hanno anche trovato il machete di oltre quaranta centimetri che più volte i quattro avevano usato per terrorizzare gli ignari passanti che avevano la "colpa" di disturbare la loro attività. Per i pusher si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.

Video | Uno dei pusher in azione nel bosco