Gira con un chilo di marijuana in auto: arrestato pregiudicato

I carabinieri lo hanno notato perché, a Buccinasco, non lo avevano mai visto. E lui, ad un certo punto, mentre era in auto ha capito di essere tenuto sotto controllo. Così - cercando la massima nonchalance - ha gettato per terra un sacchetto di plastica e flemmaticamente ha fatto inversione per allontanarsi.

I militari, però, lo hanno inseguito e infine bloccato. Nel sacchetto sono stati trovati 946 grammi di marijuana: l'uomo, un italiano di 58 anni residente a Milano in zona Giambellino, si è giustificato affermando di dover consegnare la marijuana "a un marocchino". E' stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga.

E' successo intorno alle sei del pomeriggio di lunedì 6 febbraio. Martedì mattina, poi, il 58enne è stato processato per direttissima e si trova a San Vittore. Alle spalle ha qualche precedente, sempre per droga.