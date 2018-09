Spacciavano cocaina nei campi agricoli armati di machete: arrestati

Operazione antidroga, nel pomeriggio di giovedì 6 settembre, da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda in alcuni terreni agricoli a ridosso della Cassanese tra Pioltello e Segrate. I militari hanno circondato i campi e sono riusciti a bloccare due pusher marocchini, un 24enne ed un 27enne entrambi con precedenti, che alla vista degli uomini in divisa hanno tentato senza successo la fuga.

I due avevano 180 grammi di cocaina e 900 euro in contanti oltre al materiale per confezionare le singole dosi. E non è tutto. Dentro un borsone avevano nascosto uno spray urticante, di quelli normalmente in vendita nei negozi, ed un machete con lama di oltre 30 centimetri. Con ogni probabilità, i due spacciatori utilizzavano queste armi come "deterrente" contro eventuali furti di droga.

Il 27enne, poi, era rientrato in Italia illegalmente dopo essere stato espulso nel 2017. I due arrestati sono stati giudicati con il rito direttissimo nella mattinata del 7 settembre: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi la custodia cautelare a San Vittore. Secondo i calcoli, il giro di spaccio nei campi agricoli tra Pioltello e Segrate, che ora dovrebbe essere stato sgominato, fruttava ai due marocchini un ricavato di diverse migliaia di euro a settimana.