Centrale di spaccio in casa: arrestati quattro amici

Avevano trasformato un appartamento in una vera centrale dello spaccio di droga, a Carugate. Sono stati individuati dai carabinieri che si erano messi a seguire un 39enne di Brugherio sospettando che fosse un pusher di piccolo calibro. L'uomo era invece un semplice consumatore di droga.

I militari lo hanno seguito fino alla vicina Carugate: il 39enne ha acquistato un grammo di marijuana in strada da un apparente coetaneo sceso apposta da un palazzo per vendere la droga e poi salire. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento sorprendendo in tutto quattro persone intente a confezionare dosi di marijuana.

Nell'appartamento c'erano in tutto 900 grammi di marijuana, alcuni grammi di cocaina, duemila euro, bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e una serra artigianale per coltivare le piante di marijuana. L'alloggio è intestato a un 37enne italiano, arrestato insieme ai suoi amici (dai 29 anni in su), a casa dei quali è stata trovata altra droga.