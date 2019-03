Spaccio in casa, arrestata una giovane coppia di fidanzati

Una coppia di giovani conviventi è stata arrestata dai carabinieri di Peschiera Borromeo per spaccio di droga. L'appartamento di Pantigliate che i due (22 e 21 anni, italiani) avevano preso in affitto era diventato un punto di riferimento per chi volesse rifornirsi di hashish e marijuana. I carabinieri lo sapevano e tenevano d'occhio l'appartamento da un po'.

I clienti dovevano farsi riconoscere con un segnale convenzionale al campanello, altrimenti la coppia mostrava alla porta un pitbull in grado di spaventare chi avesse eventuali intenzioni "negative" nei loro confronti. Alla fine i militari sono intervenuti e con un po' di fatica sono riusciti a perquisire l'appartamento, non prima di avere subìto un'aggressione da parte del 22enne e della 21enne.

La coppia conservava un totale di un etto di marijuana e un etto di hashish in vari punti della casa, tra cui sotto il frigorifero e nei cassetti degli armadi. Conseguente e inevitabile l'arresto. Il giudice della direttissima ha disposto la custodia a San Vittore per entrambi.