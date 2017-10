Sorpreso durante controllo stradale sulla provinciale, spacciatore nei guai

Fermato dai carabinieri di Cassina de' Pecchi per un controllo stradale sulla provinciale 121, a Cernusco sul Naviglio, un 23enne del posto è subito apparso troppo agitato. Così i militari hanno approfondito le verifiche, perquisendo la sua automobile, e hanno trovato all'interno un grammo di marijuana. E' successo nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre.

A quel punto gli uomini in divisa hanno perquisito anche la casa del giovane, trovando altri quaranta grammi di marijuana in alcuni barattoli e un bilancino di precisione. Evidentemente i militari si trovavano di fronte ad un "pusher". Così lo hanno arrestato e posto ai domiciliari per la notte tra il 23 e il 24, dopodiché lo hanno condotto presso il tribunale di Milano per il rito direttissimo, il cui giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.