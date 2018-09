Spaccio di droga: sorpreso in sella a una moto, tenta di nascondere la cocaina

Un uomo di 45 anni è stato arrestato per spaccio di droga nella serata di venerdì 31 agosto a Milano, in periferia sud. Gli agenti di polizia lo hanno notato in via Val di Sole, angolo Ripamonti, intorno alle dieci meno venti, in sella a una moto insieme ad un suo conoscente (che guidava), risultato estraneo.

Gli agenti hanno deciso di controllare i due uomini. Quello poi arrestato, di nazionalità italiana e senza precedenti a suo carico, ha tentato di nascondere alcuni involucri poi recuperati dai poliziotti, che contenevano due grammi e mezzo di cocaina. Gli agenti hanno quindi deciso di perquisire anche la sua abitazione.

In casa c'erano mille euro in contanti, un bilancino di precisione e altri 60 grammi di cocaina. Di conseguenza per lui sono scattate le manette.