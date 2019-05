Cornaredo, il bar trasformato in "distributore" di cocaina: dosi vendute e sniffate in cucina

Quando i militari sono entrati nel locale, hanno trovato una dose già pronta per essere consumata accanto a un piatto. Il resto della droga, invece, lo hanno scoperto nella cucina del bar. Ed, evidentemente, non era un caso.

I carabinieri della stazione di Cornaredo hanno arrestato mercoledì un uomo di quarantanove anni, di origini marocchine, e un ragazzo di venticinque anni, di origini egiziane, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, stando a quanto accertato dai militari, erano rispettivamente il titolare e il dipendente di un bar che era stato trasformato in una vera e propria piazza di spaccio.

Durante un blitz, scattato dopo aver notato alcuni clienti sospetti fuori dal locale, gli investigatori hanno scoperto 45 gammi di hashish e 30 di cocaina nascosti in un calzino lasciato in cucina. Nella stessa stanza i militari hanno anche trovato sul tavolo una dose già pronta per essere sniffata e 1200 euro in contanti.