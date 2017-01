Ruba una bicicletta del bike sharing e va in giro a spacciare. Arrestato

Era in sella ad una bicicletta a noleggio del servizio Bike Mi: i carabinieri del radiomobile, in pattuglia lungo via Meda intorno alle quattro di notte del 19 gennaio, lo hanno notato e hanno deciso di controllarlo. Il giovane, appena ha visto i militari scendere dalla vettura, ha scagliato la bicicletta contro di loro ed è fuggito a piedi. Ma un carabiniere lo ha inseguito e bloccato.

Il giovane, un italiano di 20 anni incensurato, N.P., aveva addosso un coltello e 16 grammi di marijuana. La successiva perquisizione a casa sua ha permesso di scoprire 70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 170 euro in contanti. Il 20enne è stato arrestato per spaccio di droga e porto abusivo d'armi.

Ma risponde anche di furto aggravato perché la bicicletta è stata forzata e non regolarmente denunciata: del resto alle quattro di mattina, d'inverno, il servizio di bike sharing non è attivo.